Саку Койву: Если Финляндия выиграет бронзу, это будет изумительный результат

Легендарный капитан «Монреаля» и сборной Финляндии Саку Койву поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на чемпионате мира по хоккею между сборными России и Финляндии.

– В субботу мы стали свидетелями совершенно фантастических полуфиналов, особенно если говорить о матче Россия – Канада. Сейчас я действительно нахожусь в предвкушении финальной схватки между Швецией и Канадой. Что касается сборной Финляндии, конечно, мы провели очень сложный матч против шведов. Но сейчас остаётся только развернуть наше разочарование в противоположную сторону и быть готовыми к борьбе за медаль. Если мы в итоге выиграем бронзу, это будет изумительный результат, - передает слова Койву «Матч ТВ».

Напомним, сегодня в матче за бронзу сборная России сразится с финнами. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию это встречи.

