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Член комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: Остается загадкой, почему не проснулся газон на «Санкт-Петербург Арене»

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Агроном, член комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Верховых высказался о газоне на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

«Вегетация у злаков начинается при +8... +9 градусах, уже давно проснулись городские газоны садов и парков Санкт-Петербурга. Почему не проснулся газон стадиона, который имеет построенный за миллиарды искусственный подогрев, поливочную систему с подкормкой жидкими удобрениями, дренаж, систему искусственного освещения, принудительной вентиляции помещения, остается загадкой», – приводит «Собеседник.Ru» слова Верховых.

Напомним, «Зенит» провел на «Санкт-Петербург Арене» матчи с «Уралом» (2:0) и «Тереком» (0:1), после чего из-за плохого качества газона на арене вернулся на стадион «Петровский».

Добавим, что в июне «Санкт-Петербург Арена» примет матчи Кубка конфедераций.

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