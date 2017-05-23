Шон Мориссон подписал новый контракт с «Адмиралом»

Канадский защитник Шон Мориссон подписал новый контракт с хоккейным клубом «Адмирал», сообщает официальный сайт команды из Владивостока.

Новое соглашение рассчитано на один год. Мориссон перешел в «Адмирал» из «Медвешчака» зимой 2016 года и в прошедшем сезоне сыграл 17 матчей, в которых отдал 4 результативных паса.

Ранее канадец выступал за такие клубы, как «Баффало», «Вашингтон» и «Бостон», а также московские «Спартак» и ЦСКА.



Напомним, что в прошедшем регулярном первенстве Континентальной Хоккей Лиги «Адмирал» занял седьмое место, а в первом раунде плей-офф выбыл, проиграв серию омскому «Авангарду» со счетом 2-4.