Борис Михайлов: Снимать Знарка? Так вопрос не стоит
Известный хоккейный эксперт Борис Михайло прокомментировал для «Советского спорта» появившуюся информацию о том, что кандидатура Дмирия Квартальнова может рассматриваться в качестве наставника национальной сборной.
- Как я могу прокомментировать информацию, что из-за неудовлетворительного результата на ЧМ по хоккею следующим тренером после Знарка может стать Дмитрий Квартальнов? Я лично считаю, что это ересь. Думаю, что сейчас вопрос о снятии Знарка не стоит.
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