Валерий Карпин: «Спартак» победил потому, что чемпионат стал слабым

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал «Советскому спорту» чемпионство красно-белых.

– Мне кажется, что за последние 7-8 лет это самый слабый чемпионат. Были все предпосылки, что «Спартак» может доминировать в этом сезоне. Его главные конкуренты – «Зенит» и ЦСКА – понесли серьезные потери в этом сезоне. У ЦСКА это Еременко и Муса, у «Зенита» – Халк, Гарай и Витсель. Опять же, давайте спокойно посмотрим на следующий сезон и будем делать выводы.

То, что «Спартак» вылетел на ранних стадиях еврокубков – это пошло команде на пользу, а у «Зенита» и ЦСКА еврокубки отбирали силы и эмоции. Данная ситуация тоже повлияла на победу «красно-белых» в чемпионате. Плюс вылет на ранней стадии из Кубка России, - признал Валерий Карпин.

В ближайшие часы на сайте «Советского спорта» – интервью с Валерием Карпиным об итогах сезона, о нынешних отношениях с Федуном и о работе на телевидении.