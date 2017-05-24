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Александр Кожевников: Думаю, что при Никитине стиль ЦСКА поменяется

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Игоря Никитина главным тренером ЦСКА.

- Не думаю, что в ПХК ЦСКА с назначением Игоря Никитина все останется как при Квартальнове. Думаю, что стиль поменяется, хоккей будет другим. Я помню Никитина по работе в «Авангарде», в Омске его команда показывала хорошую игру. Должно получиться у него в ЦСКА.

Опыт у него есть, главным тренером он работал. Создается новая команда, он же не пришел туда, где одни старые игроки. Напротив, много новичков, у него есть авторитет. Не думаю, что с этим (опытом) будут проблемы, - приводит слова Кожевникова «Р-Спорт».

Напомним, что в среду, 24 мая, новым главным тренером хоккейного клуба ЦСКА назначен Игорь Никитин. 44-летний специалист предыдущие три сезона был старшим тренером армейского клуба, а также входил в тренерский штаб сборной России.

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