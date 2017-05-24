Борис Михайлов: Назначение Никитина главным тренером ЦСКА закономерно

Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов поделился мнением о назначении Игоря Никитина на пост главного тренера ЦСКА.

- Назначение Никитина закономерно, он обладает богатым опытом, поработав и в «Сибири», и в ЦСКА, возглавлял «Авангард». Главное - он знает команду. Также он давно работает в сборной и знает тренерское направление Олега Знарка. Его взгляды на современный хоккей принесут ЦСКА победу в Кубке Гагарина, - передает слова Михайлова ТАСС.

Напомним, что в среду, 24 мая, новым главным тренером хоккейного клуба ЦСКА официально был назначен Игорь Никитин. 44-летний специалист предыдущие три сезона был старшим тренером армейского клуба, а также входил в тренерский штаб сборной России.