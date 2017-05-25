Вячеслав Фетисов: Жалко жителей Новокузнецка. Это хоккейный центр, который дал миру не одного игрока высокого класса

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов прокомментировал решение совета директоров КХЛ об исключении новокузнецкого «Металлурга» из лиги.

«С одной стороны, жалко жителей Новокузнецка. Это хоккейный центр с богатой историей, который дал России и миру не одного хоккеиста высокого класса. Он был всегда оплотом хоккея в Сибири, еще со времен ребят, которые играли со мной в одной юношеской сборной.

С другой, я помню 2002 год, когда мы с Дмитрием Чернышенко прописывали регламент новой лиги, и он был достаточно жестким изначально с точки зрения финансовой составляющей, интереса к хоккею и возможности растить талантливые кадры», – цитирует Фетисова агентство «Р-Спорт».