Александр Лукашенко: Давайте по-настоящему заниматься хоккеем, результаты отвратительные

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку состоянию дел в белорусском хоккее.

«Ими (хоккем и футболом) не просто интересуются, но увлекаются миллионы людей. В Беларуси это практически все население, - сказал Лукашенко. - Это настроения людей, главная идеология любой страны. Идеология - это не лекции. На лекцию может прийти максимум 300-500 человек. Хоккейный же матч смотрят миллионы. Вот в чем вопрос. Если мы уж приняли решение заниматься этим видом спорта, развивать его, ну так давайте по-настоящему заниматься. Но результаты отвратительные. Мы провалили олимпийский квалификационный турнир, уступив сборной Словении, которая звезд с неба не хватает. Второй год подряд балансируем на грани вылета из сильнейшей группы на чемпионате мира».

Напомним, на прошедшем в этом месяце чемпионате мира сборная Белоруссии заняла седьмое место в группе В и сохранила прописку в элитном дивизионе мирового хоккея.