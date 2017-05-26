Директор «Нефтехимика»: Сокращение КХЛ? Нам опасаться не стоит
Директор «Нефтехимика» Раил Якупов заявил, что клуб крепко стоит на ногах.
- КХЛ взяла курс на сокращение количества клубов и их коммерциализацию. Как эти решения повлияют на «Нефтехимик»?
- Все что
касается решений Лиги - мы их приняли и будем работать по ним. За нашей спиной
стоит огромная компания «Нижнекамскнефтехим», которая входит в группу компаний
«Таиф». Поэтому нам опасаться не стоит. Все будет зависеть от нас, как мы будем
играть, какой состав команды соберем, сколько привлечем зрителей. С этим
проблем у нас никогда не было, люди в Нижнекамске любят хоккей, с удовольствием
приходят на матчи. И близлежащие города также подвержены этому хорошему
«вирусу», - сказал Якупов.
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