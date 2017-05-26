Директор «Нефтехимика»: Сокращение КХЛ? Нам опасаться не стоит

Директор «Нефтехимика» Раил Якупов заявил, что клуб крепко стоит на ногах.

- КХЛ взяла курс на сокращение количества клубов и их коммерциализацию. Как эти решения повлияют на «Нефтехимик»?

- Все что касается решений Лиги - мы их приняли и будем работать по ним. За нашей спиной стоит огромная компания «Нижнекамскнефтехим», которая входит в группу компаний «Таиф». Поэтому нам опасаться не стоит. Все будет зависеть от нас, как мы будем играть, какой состав команды соберем, сколько привлечем зрителей. С этим проблем у нас никогда не было, люди в Нижнекамске любят хоккей, с удовольствием приходят на матчи. И близлежащие города также подвержены этому хорошему «вирусу», - сказал Якупов.