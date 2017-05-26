Эрик Карлссон: «Оттава» показала достойное сопротивление лучшей команде НХЛ

Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон после поражения в седьмом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (2:3 OT) подвел итоги сезона для «сенаторов».

«Проигрывать всегда тяжело, нам нужно пережить это всем вместе. На протяжении всего сезона мы показывали великолепный хоккей. Поверьте, мы сделали абсолютно все, что было в наших силах, чтобы добиться победы в этой игре. В овертайме могло случиться все что угодно, но «Питтсбург» более опытен в таких вопросах.

Нам противостояла лучшая команда Национальной хоккейной лиги, и мы показали достойное сопротивление. Конечно, мы крайне расстроены в данный момент, но это неоценимый опыт для команды. Я уверен, что участие в таких матчах поможет нам в будущем. Мы проведем плодотворную подготовку летом и подойдем к следующему сезону, зная, как добиться прогресса», – приводит слова Карлссона официальный сайт НХЛ.

Напомним, решающий гол в серии «Оттава» пропустила на 86-й минуте матча.