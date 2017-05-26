Эрик Карлссон: «Оттава» показала достойное сопротивление лучшей команде НХЛ
Защитник «Оттавы»
Эрик Карлссон после поражения в седьмом матче финальной серии плей-офф
Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (2:3 OT) подвел
итоги сезона для «сенаторов».
«Проигрывать всегда тяжело, нам нужно пережить это всем вместе. На протяжении всего сезона мы показывали великолепный хоккей. Поверьте, мы сделали абсолютно все, что было в наших силах, чтобы добиться победы в этой игре. В овертайме могло случиться все что угодно, но «Питтсбург» более опытен в таких вопросах.
Нам противостояла лучшая команда Национальной хоккейной лиги, и мы показали достойное сопротивление. Конечно, мы крайне расстроены в данный момент, но это неоценимый опыт для команды. Я уверен, что участие в таких матчах поможет нам в будущем. Мы проведем плодотворную подготовку летом и подойдем к следующему сезону, зная, как добиться прогресса», – приводит слова Карлссона официальный сайт НХЛ.
Напомним, решающий гол в серии «Оттава» пропустила на 86-й минуте матча.
Матч
Питтсбург - Оттава - 3:2 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Куниц (Каллен, Шири), 29:55 (1:0). Стоун (Карлссон, Пажо), 30:15 (1:1). Шульц (Куниц, Кессел), 51:44 (2:1 - бол.). Дзингел (Террис, Карлссон), 54:41 (2:2). Куниц (Кросби, Шульц), 85:09 (3:2).
Место и дата
26 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция