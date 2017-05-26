Сидни Кросби: У Куница есть способность выходить на передний план в важных матчах
Капитан «Питтсбурга»
Сидни Кросби после седьмого матча финальной серии плей-офф Восточной
конференции НХЛ с «Оттавой» (3:2 2OT) высказался о своем
партнере Крисе Кунице, который стал автором победной шайбы.
«У него есть такая способность выходить на передний план в важных матчах, – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ. – Он делает много мелких вещей, которые остаются незамеченными. Но не думаю, что незамеченными останутся эти два гола.
Эта была одна из тех игр, в которой ставки очень высоки, и может произойти все что угодно. Сейчас есть чувство облегчения и волнения в связи с тем, что мы вышли в финал Кубка Стэнли.
Зрителям, наверное, будет интересно. «Питтсбург» и «Нэшвилл» играют в открытый, быстрый, жесткий хоккей, приблизительно в одной манере».
Напомним, 37-летний Куниц стал автором дубля в ворота «Оттавы». Также на его счету одна результативная передача. При этом в 13 предыдущих матчах плей-офф он набрал всего два (0+2) очка.
Теперь «Питтсбург» сыграет в финале Кубка Стэнли с «Нэшвиллом». Первый матч пройдет 29 мая на льду «пингвинов».
Матч
Питтсбург - Оттава - 3:2 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Куниц (Каллен, Шири), 29:55 (1:0). Стоун (Карлссон, Пажо), 30:15 (1:1). Шульц (Куниц, Кессел), 51:44 (2:1 - бол.). Дзингел (Террис, Карлссон), 54:41 (2:2). Куниц (Кросби, Шульц), 85:09 (3:2).
Место и дата
26 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция