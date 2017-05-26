Сидни Кросби: У Куница есть способность выходить на передний план в важных матчах

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби после седьмого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Оттавой» (3:2 2OT) высказался о своем партнере Крисе Кунице, который стал автором победной шайбы.

«У него есть такая способность выходить на передний план в важных матчах, – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ. – Он делает много мелких вещей, которые остаются незамеченными. Но не думаю, что незамеченными останутся эти два гола.

Эта была одна из тех игр, в которой ставки очень высоки, и может произойти все что угодно. Сейчас есть чувство облегчения и волнения в связи с тем, что мы вышли в финал Кубка Стэнли.

Зрителям, наверное, будет интересно. «Питтсбург» и «Нэшвилл» играют в открытый, быстрый, жесткий хоккей, приблизительно в одной манере».

Напомним, 37-летний Куниц стал автором дубля в ворота «Оттавы». Также на его счету одна результативная передача. При этом в 13 предыдущих матчах плей-офф он набрал всего два (0+2) очка.

Теперь «Питтсбург» сыграет в финале Кубка Стэнли с «Нэшвиллом». Первый матч пройдет 29 мая на льду «пингвинов».