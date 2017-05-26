Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург3 : 2 ОТОттава
Футбол  Шахтер- : -Динамо Киев
Баскетбол  Бостон102 : 135Кливленд
Баскетбол  ЦСКА- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Василий Филипенко: С Захаркиным у «Югры» хорошие перспективы

Источник:  КХЛКомментарии

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко подытожил итоги сезона и прокомментировал назначение Захаркина главным тренером.

«Оценка будет неудовлетворительной. Причины понятны и проанализированы, выводы сделаны. Мы уверены, что в следующем сезоне добьёмся лучших результатов. В этом году нам не повезло, 20 матчей проиграли в одну шайбу. Забивали мало, да и реализация моментов была не ахти. Ещё была проблема в игре в большинстве. По селекции скажем так: явных неудачных приобретений у нас почти не было. Вратари у нас сыграли хорошо. По защитникам могу сказать, что больше половины сезона неплохо отыграл Олег Погоришный, также отмечу Никиту Хлыстова и Александра Угольникова. Из нападающих радовал Константин Панов, ждём, когда добавит Павел Варфоломеев. Лучшим бомбардиром у нас был Евгений Лапенков, он сыграл так, как должен был. Нападающий Антон Курьянов хорошо провел сезон, делал много работы, но хотелось, чтобы он больше забивал.

Задача всегда одна – войти в плей-офф. В той конкуренции, которая есть в лиге. Мы шли рядышком, боролись, но не хватило очков. С учётом прошедшего опыта мы по-прежнему планируем попасть в плей-офф, показать интересный и зрелищный хоккей. Хотим больше привлекать болельщиков. Мы будем стараться и дальше привлекать своих воспитанников, но только тех, кто готов выступать в КХЛ. Наша школа радует своими успехами. Мы серьёзно работаем над маркетингом и дополнительными источниками финансирования.

Назначение Захаркина? Я лично разговаривал с Игорем Владимировичем, мы друг друга хорошо поняли. Мы рассказали ему о нашем видении развития клуба, о нашей стратегии. Он сказал, что всё это совпадает с его идеями и мыслями. С ним я вижу хорошие перспективы «Югры». По сравнению с топ-клубами у нас бюджет невелик, но нам под силу показать хороший результат. Легионеры? Это трудный вопрос. Мы обсуждаем эту тему. Захаркин активно работает с генеральным менеджером, они друг друга хорошо понимают. Захаркин не требует кардинальной смены состава», - цитирует Филипенко официальный сайт КХЛ.

Напомним, в последнем розыгрыше регулярного первенства КХЛ «Югра» заняла тринадцатое место в Восточной конференции.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Есмантович: Ведем переговоры с финалистом Кубка СтэнлиПрезидент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о селекционной работе клуба.Игорь Никитин: Чебатуркин остается, по остальным кандидатурам в тренерский штаб работаемНовый главный тренер ЦСКА Игорь Никитин обрисовал контуры своего штаба.Игорь Есмантович: Хотим сохранить Капризова и Сорокина не только на ближайший сезон, но еще на два годаПрезидент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о трансферных ходах клуба.Игорь Есмантович: У Федорова заканчивается контракт, его продление – в компетенции наблюдательного советаПрезидент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович – о контракте главного менеджера по селекционной работе Сергея Федорова.«Нефтехимик» подписал 17-летнего вратаря«Нефтехимик» заключил трехлетнее соглашение с вратарем Ярославом Озолиным.Бюджет минского «Динамо» составляет 20 миллионов долларовПоявивились данные о бюджете выступающего в КХЛ минского «Динамо».Директор «Нефтехимика»: Сокращение КХЛ? Нам опасаться не стоитДиректор «Нефтехимика» Раил Якупов заявил, что клуб крепко стоит на ногах.Кирилл Фастовский: «Сибирь» выручила очень большую сумму от перехода Шалунова, Шумакова и ОкуловаГенеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что, несмотря на сложную финансовую ситуацию, позволяет клубу держаться на плаву.СКА намерен предложить контракт Евгению КузнецовуСКА рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Вашингтона» Евгением Кузнецовым, сообщают «Известия».«Нефтехимик» подпишет нападающего сборной Чехии Ганзла«Нефтехимик» подпишет контракт с нападающим сборной Чехии Робином Ганзлом, сообщает «БИЗНЕС Online».Антипин подписал контракт с «Баффало»«Баффало» объявил о подписании однолетнего контракта с защитником Виктором Антипиным.Евгений Малкин: Да, КХЛ нужно сокращать. Но вы не ту команду убралиЕвгений Малкин: Да, КХЛ нужно сокращать. Но вы не ту команду убралиКорреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге спросил у Евгения Малкина, что он думает об исключении новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ.«Куньлунь» для КХЛ важнее, чем «Кузня». Размышления о стратегии развития лиги«Куньлунь» для КХЛ важнее, чем «Кузня». Размышления о стратегии развития лигиОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко рассуждает о том, почему КХЛ должна двигаться на Восток, а не на Запад.«Сочи» и Морозов подписали новое соглашениеКак сообщает официальный сайт КХЛ, хоккейный клуб «Сочи» подписал новый контракт с нападающим Егором Морозовым.«Спартак» подписал новый контракт с ЛещенкоКак сообщает официальный сайт КХЛ, московский «Спартак» подписал новый контракт с нападающим Вячеславом Лещенко.Виталий Давыдов: Никто не допустит снятия «Динамо» с чемпионатаВице-президент московского «Динамо» Виталий Давыдов уверен, что снятия клуба с чемпионата КХЛ в следующем сезоне никто не допустит.Методом исключения. Сергей Микулик о новокузнецком «Металлурге»Методом исключения. Сергей Микулик о новокузнецком «Металлурге»Когда компания садится играть в карты, ее участники всегда первым делом договариваются о правилах, по которым будут поделены стоящие на конуПохоронный венок на кассе «Кузни». Реакция фанатов на исключение из КХЛПохоронный венок на кассе «Кузни». Реакция фанатов на исключение из КХЛА что сейчас происходит в Новокузнецке? Как город реагирует на то, что команду исключили из КХЛ? Что говорят болельщики?Антон Белов: В планах вылечиться и выиграть ОлимпиадуАнтон Белов: В планах вылечиться и выиграть ОлимпиадуАнтон Белов после торжественной части отвечать на вопросы журналистов.Шахрайчук хочет остаться работать в «Кузне», несмотря на ее исключение из КХЛГлавный тренер новокузнецкого «Металлурга» Вадим Шахрайчук сообщил, что хочет остаться работать в команде, несмотря на ее исключение из КХЛ.
Футбол
Андрей Червиченко: Будущее «Зенита» зависит от того, кому доверят управлять клубом
MMA
Россиянин Мурзаканов подписал контракт с UFC
Бокс
Президент WBA: Бой Макгрегора и Мэйвезера возможен только как выставочный, мы в этом не участвуем
Футбол
Стивен Джеррард: Если бы Клопп пришел в «Ливерпуль» раньше, у меня было бы больше трофеев
все новости
Югра
Югракалендарьстатистика
Игорь Захаркин
Игорь Захаркинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости