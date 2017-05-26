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Теему Селянне: Ягр может играть до 50 лет

Источник:  iSport.czКомментарии

Бывший хоккеист Тему Селяне прокомментировал намерение Яромира Ягра продолжить игровую карьеру до 50 лет.

«Я всё оставил на льду, ничего не осталось. Когда стареешь, тяжело выдерживать этот ритм. Люди даже не представляют, чего это стоит. Возьмите Яромира Ягра, которому уже 45, а он до сих пор играет. Я очень горжусь им, это необыкновенно. Но лично я завершил карьеру в нужное время. Я всем жертвовал ради хоккея, сейчас настало время посвятить себя чему-то другому. Может ли Ягр играть до 50, как он обещает? Это кажется невозможным, ведь так? Но с ним нельзя загадывать. Всё будет зависеть от его здоровья. Я играл почти до 44 лет, самой большой проблемой было восстановление. Матчи проходят на высокой скорости, постоянные путешествия. Я знаю, какие он прилагает усилия. Но все в курсе, как сильно он любит хоккей. Я снимаю перед ним шляпу. Для Ягра нет ничего невозможного. Если он будет здоров и будет конкурировать с другими игроками, всё может быть», - передает слова Селянне iSport.cz.

В настоящее время Ягр выступает за клуб НХЛ «Флорида Пантерз» и среди действующих игроков НХЛ является самым возрастным хоккеистом, а также рекордсменом по количеству проведённых матчей в лиге.

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