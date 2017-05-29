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Турнир ветеранов выиграл «Металлист» из Королева

Источник:  Федерация хоккея с мячом России (ФХМР)Комментарии

В московском СК «Крылатское» 27 мая прошел очередной международный турнир по мини-хоккею с мячом среди любительских команд посвящённый Дню Победы.

В турнире приняли участие команды «Текстильщик» Москва, «Стекс» Нижний Новгород, «Сатурн» Гаврилов Посад, Ивановская область, «Металлист» Королев, «Архангельск» Архангельск, «Водная гвардия» Москва, «Team Disas» Финляндия, «Болельщики «Родины» Киров и «Телеком» Кашира.

Прошлогодний победитель турнира питерская «Невская Заря» не смогла прибыть для защиты титула. И королевский «Металлист», серебряный призер первого чемпионата СССР по хоккею с мячом 1936 года (тогда команда называлась трудкомунна им. Г. Ягоды «Динамо» Болшево), победив во всех играх, «поменял» прошлогоднее второе место на первое. Дебютанты архангелогородцы — вторые, «Стекс», как и в прошлом году — третий. В силу сложившихся обстоятельств команда гостей из Финляндии отыграла в турнире «вне конкурса». Проиграв только первому и второму призёрам, «в конкурс» у гостей было бы третье итоговое место.

В каждой команде также были определены лучшие игроки. Лауреатам были вручены памятные статуэтки, изготовленные специально для Майского турнира на 3D принтере. Ими стали:

«Металлист» — Александр БЕРЕЗИН
«Архангельск» — Игорь МАНУШКИН
«Стекс» — Алексей ПОЛУНИЧЕВ
«Team Disas» — Юха НОУСИЛАЙНЕН
«Текстильщик» — Илья МИЛОВАНОВ
«Болельщики «Родины» — Игорь СОКОЛОВ
«Телеком» — Роман КОЖАДЕЙ
«Сатурн» — Игорь СОЛОДОВ
«Водная гвардия» — Кирилл ДРУЖИНИН

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