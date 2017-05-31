Марк-Андре Флери: Мы особо не переживаем по поводу бросков

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери высказался об игре команды в атаке в первом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (5:3).

За весь матч «пингвины» нанесли всего 12 бросков, при этом ни разу не атаковав ворота «хищников» во втором периоде.

«Иногда стоит оценивать не столько количество бросков, сколько количество голевых моментов. Некоторые команды стараются швырять шайбы в сторону ворот из любых позиций.

Мне кажется, нашей команде комфортно с тем хоккеем, в который она играет. По поводу бросков мы особенно не переживаем. Вчера нам удалось создать немало моментов, а ребят, умеющих завершать атаки, у нас хватает», – приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.

Второй матч серии «Питтсбург» – «Нэшвилл» пройдет в ночь на четверг.