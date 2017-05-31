Красивый гол Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Астану» (видео)

Гол российского нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина помог его клубу добиться крупной победы над «Астаной» в матче 16-го тура чемпионата Казахстана.



Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3:0. Аршавин в этом матче открыл счет, нанеся в середине первого тайма точный удар с линии штрафной. Мяч в итоге влетел в дальний верхний угол ворот «Астаны.

Эта победа стала четвертой подряд для «Кайрата». Клуб Аршавина вышел на второе место и сократил до двух очков отставание от лидирующей «Астаны».



Аршавин в текущем чемпионате Казахстана провел 12 матчей и забил три мяча.