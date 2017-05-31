Красивый гол Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Астану» (видео)
Гол российского нападающего «Кайрата» Андрея
Аршавина помог его клубу добиться крупной победы над «Астаной» в матче 16-го
тура чемпионата Казахстана.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3:0. Аршавин в этом матче открыл счет, нанеся в середине первого тайма точный удар с линии штрафной. Мяч в итоге влетел в дальний верхний угол ворот «Астаны.
Эта победа стала четвертой подряд для
«Кайрата». Клуб Аршавина вышел на второе место и сократил до двух очков
отставание от лидирующей «Астаны».
Аршавин в текущем чемпионате Казахстана провел 12 матчей и забил три мяча.
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