Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов- : -Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук1:2Чилич
Теннис  Веснина- : -Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Авангард» хочет дружить с Китаем

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В мае делегация ХК «Авангард» побывала в Пекине на спортивном форуме «Россия - Китай», в рамках которого презентовала китайским коллегам Хоккейную Академию «Авангард».

Интерес к таким проектам в Китае очень большой. В стране серьезно взялись за развитие ледовых видов спорта. Принята государственная программа развития хоккея, будет построено около 200 ледовых арен. Китайский рынок крайне перспективен, поэтому «Авангард»  развивает именно это направление.

- Мы были единственным профессиональным хоккейным клубом из России на этом форуме, также мы единственные из всех клубов подготовили презентацию на китайском языке, - заявил президент «Авангарда» Владимир Шалаев. - Сейчас мы в процессе переговоров с китайскими партнёрами. Мы готовы оказывать им методическую помощь и сотрудничать в сфере спортивного туризма.

В планах «Авангарда» после ввода в эксплуатацию хоккейной Академии приглашать на обучение китайских детей. К началу нового сезона будет запущена английская и китайская версии сайта клуба. Также «ястребы» намерены запустить радиопередачу на китайском языке.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хоккеисты ЦСКА проведут сборы в Финляндии и ШвейцарииХоккейный ЦСКА определился с планами предсезонной подготовки, сообщает официальный сайт московского клуба.Мэр Новокузнецка: Пытался поговорить с Чернышенко, но он не отвечалМэр Новокузнецка: Пытался поговорить с Чернышенко, но он не отвечалМэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в откровенном интервью рассказал «Советскому спорту» о том, как «Металлург» убирали из КХЛ.Андрей Сафронов: Относительно неэффективности руководства – «Динамо» дважды подряд выигрывало Кубок ГагаринаГенеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал ситуацию с долгами команды.Сергей Кузнецов: Болельщики думают, что раз область не дает денег, значит «Металлург» ей не нуженМэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о заинтересованности областных властей в существовании «Металлурга».Владимир Стржалковский: Причина финансовых проблем ХК «Динамо» – неграмотное управлениеПредседатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский прокомментировал о причинах финансовых проблем московского хоккейного клуба «Динамо».Сергей Федоров покинул пост главного менеджера по селекции ЦСКАСергей Федоров покинул пост главного менеджера по селекционной работе московского ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейской команды.Защитник «Нюрнберга» может перейти в «Куньлунь»Канадский защитник Джесси Блэкером близок к подписанию контракта с китайским «Куньлунем». Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.Александр Медведев: Желание Ковальчука сыграть на Олимпиаде является предпосылкой к контракту со СКАЧлен совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал ход переговоров с нападающим Ильей Ковальчуком.Корнеев расторгнет контракт с «Салаватом Юлаевом» и перейдет в «Северсталь»Двукратный чемпион мира Константин Корнеев продолжит карьеру в «Северстали», сообщает «Р-Спорт».СКА, «Йокерит» и ЦСКА возглавили рейтинг клубов КХЛКХЛ опубликовала рейтинг клубов лиги за последние три сезона.Александр Кучерявенко продолжит карьеру в «Автомобилисте»Нападающий Александр Кучерявенко продолжит карьеру в «Автомобилисте». Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к игроку.Александр Медведев опроверг информацию о том, что может войти в руководство московского «Динамо»Член совета директоров СКА Александр Медведев опроверг информацию о том, что может войти в руководство московского «Динамо».Сергей Кузнецов: Вероятность возвращения «Металлурга» в КХЛ через год меньше 50%Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своих отношениях с генеральным директором «Металлурга» Сергеем Зиновьевым.Василий Кошечкин: От олимпийской сборной никто не отказываетсяЛучший вратарь КХЛ, самый ценный игрок плей-офф Василий Кошечкин - о перспективах сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане.Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов: Сергею Зиновьеву не надо искать враговМэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своих отношениях с генеральным директором «Металлурга» Сергеем Зиновьевым.Двукратный чемпион Швеции подписал контракт с «Сочи». Таблица переходов КХЛДвукратный чемпион Швеции подписал контракт с «Сочи». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Михал Йордан: Нужно пахать изо всех сил, и это обязательно окупитсяНовичок «Амура» защитник Михал Йордан рассказал о своей первом матче в Национальной хоккейной лиге.Михал Йордан: «Амур» сориентировался быстрее всехНовичок «Амура» защитник Михал Йордан рассказал о своей переходе в хабаровский клуб.«Авангард» и Кучерявенко расторгли контрактФорвард «Авангарда» Александр Кучерявенко покидает клуб. Контракт 29-летнего нападающего с «ястребами» расторгнут по взаимному соглашению сторон.Вадим Епанчинцев: «Спартаку» не грозит вылет из КХЛ. Народная команда! (видео)Вадим Епанчинцев: «Спартаку» не грозит вылет из КХЛ. Народная команда! (видео)Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Вадима Епанчинцева, недавно назначенного новым главным тренером ХК «Спартак».
Футбол
Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА, опустившись на 63 строчку
Теннис
Светлана Кузнецова: Если бы в сетке были Шарапова или Уильямс, на меня было бы меньше давления
Олимпиада
Александр Жуков: РУСАДА скоро должна заработать и начать тестирование наших спортсменов
Футбол
Ибрагимович приступил к работе с мячом (видео)
все новости
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости