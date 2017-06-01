«Авангард» хочет дружить с Китаем

В мае делегация ХК «Авангард» побывала в Пекине на спортивном форуме «Россия - Китай», в рамках которого презентовала китайским коллегам Хоккейную Академию «Авангард».

Интерес к таким проектам в Китае очень большой. В стране серьезно взялись за развитие ледовых видов спорта. Принята государственная программа развития хоккея, будет построено около 200 ледовых арен. Китайский рынок крайне перспективен, поэтому «Авангард» развивает именно это направление.

- Мы были единственным профессиональным хоккейным клубом из России на этом форуме, также мы единственные из всех клубов подготовили презентацию на китайском языке, - заявил президент «Авангарда» Владимир Шалаев. - Сейчас мы в процессе переговоров с китайскими партнёрами. Мы готовы оказывать им методическую помощь и сотрудничать в сфере спортивного туризма.

В планах «Авангарда» после ввода в эксплуатацию хоккейной Академии приглашать на обучение китайских детей. К началу нового сезона будет запущена английская и китайская версии сайта клуба. Также «ястребы» намерены запустить радиопередачу на китайском языке.