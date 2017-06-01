«Уралочка» подписала контракты с Ениной, Халецкой и Гарелик

Генеральный директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко сообщила, что клуб подписал контракты с волейболистками Екатериной Ениной, Марией Халецкой и Анастасией Гарелик.



«Состав «Уралочки» пополнили Екатерина Енина, Мария Халецкая, Анастасия Гарелик и Екатерина Романова, которая возвращается к нам после перерыва. Контракты долгосрочные. На данный момент это - все наши новички. Рассчитываем, что они серьезно помогут нам в следующем сезоне», - приводит «Р-Спорт» слова Огиенко.



В сезоне-2016/17 «Уралочка» заняла четвертое место в чемпионате России. В прошлом сезоне блокирующая Енина и диагональная Халецкая выступали в «Протоне» из Саратовской области, диагональная Гарелик – в составе бронзового призера суперлиги красноярского «Енисея». В начале мая «Уралочка» объявила о возвращении либеро Екатерины Романовой, которая прошлый сезон пропускала.