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Агент Ибрагимовича: Никогда бы не купил Игуаина за 90 млн евро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы таких игроков, как Златан Ибрагимович и Поль Погба, высказался о трансфере в «Ювентус» форварда сборной Аргентины Гонсало Игуаина.

Напомним, футболист пополнил ряды туринского клуба минувшим летом из «Наполи» за 90 млн евро.

«Никогда не купил бы Игуаина за такие деньги. С другой стороны, если учитывать его выступления за «Ювентус», руководство сделало правильный выбор. Благодаря ему туринский клуб выиграл чемпионат Италии, Кубок страны и вышел в финал Лиги чемпионов.

Конечно, его уход ослабил «Наполи». В минувшем сезоне они продемонстрировали великолепный футбол. Интересно, что было бы с командой Сарри, если бы они сохранили Игуаина», – заявил Райола, слова которого приводит Football Italia.

Напомним, Игуаин, будучи игроком «Наполи», стал лучшим бомбардиром серии А в сезоне 2015/16.

За «Ювентус» форвард провел во всех турнирах 54 матча, забил 32 гола и отдал 4 голевые передачи. 

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