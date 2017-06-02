ЕЭК просит убрать ограничения для легионеров из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении в российских турнирах

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение десяти дней сообщить о принятых мерах по устранению ограничений в отношении спортсменов-легионеров из ЕАЭС. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения.



«Государства-члены, заключив договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального рынка труда в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами государств-членов ЕАЭС. Коллегия ЕЭК сегодня приняла взвешенное решение о необходимости снятия барьеров для спортсменов из наших стран», - сказал член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. Его слова приводит «Р-Спорт».

Напомним, что спортсмены из указанных выше стран сейчас считаются легионерами в российских соревнованиях (в частности, РФПЛ и КХЛ). В случае принятия такого решения российские спортсмены также не будут считаться легионерами в странах ЕАЭС.