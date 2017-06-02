ЕЭК просит убрать ограничения для легионеров из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении в российских турнирах
Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК) попросила страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в
течение десяти дней сообщить о принятых мерах по устранению ограничений в
отношении спортсменов-легионеров из ЕАЭС. В ЕАЭС входят Россия,
Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения.
«Государства-члены,
заключив договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять
ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального
рынка труда в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами
государств-членов ЕАЭС. Коллегия ЕЭК сегодня приняла взвешенное решение о
необходимости снятия барьеров для спортсменов из наших стран», - сказал член
коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. Его слова
приводит «Р-Спорт».
Напомним, что спортсмены
из указанных выше стран сейчас считаются легионерами в российских соревнованиях
(в частности, РФПЛ и КХЛ). В случае принятия такого решения российские
спортсмены также не будут считаться легионерами в странах ЕАЭС.