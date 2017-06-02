Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Раонич6:1, 1:0Гарсия-Лопес
Теннис  Тим6:1, 7:6, 6:3Джонсон
Теннис  Чжан6:7, 0:0Кузнецова
Теннис  Басилашвили0:6, 1:6, 0:6Надаль
Теннис  Шварцман7:5, 3:6, 6:3, 0:4Джокович
Теннис  Уильямс- : -Мертенс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЕЭК просит убрать ограничения для легионеров из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении в российских турнирах

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение десяти дней сообщить о принятых мерах по устранению ограничений в отношении спортсменов-легионеров из ЕАЭС. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения.

«Государства-члены, заключив договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального рынка труда в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами государств-членов ЕАЭС. Коллегия ЕЭК сегодня приняла взвешенное решение о необходимости снятия барьеров для спортсменов из наших стран», - сказал член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. Его слова приводит «Р-Спорт».

Напомним, что спортсмены из указанных выше стран сейчас считаются легионерами в российских соревнованиях (в частности, РФПЛ и КХЛ). В случае принятия такого решения российские спортсмены также не будут считаться легионерами в странах ЕАЭС.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» подпишет форварда сборной Италии? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» подпишет форварда сборной Италии? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Олег Мищенко покинул «Амкар»Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов сообщил, что украинский полузащитник Олег Мищенко покинул клуб.Он не построил НХЛ и ушел. Почему Сергей Федоров покинул ЦСКАОн не построил НХЛ и ушел. Почему Сергей Федоров покинул ЦСКАЯ готов остаться в «Спартаке» на любой должности, хоть дворником, - говорил в конце 1996-го главный тренер красно-белых Георгий Ярцев.Александр Медведев: Если есть претензии к Сафронову, пусть разбирается хоккейный клуб и хоккейное общество «Динамо»Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о возможной ликвидации московского «Динамо».Александр Медведев: Контракт с Ковальчуком? Мы решили дождаться судьбы нхловцев на ОлимпиадеЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о судьбе игрока армейского клуба Ильи Ковальчука.Нападающий Мэтт Эллисон покинул минское «Динамо»Канадский нападающий Мэтт Эллисон расторг контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт белорусского клуба.Дмитрий Чернышенко: Объединение «Динамо» с «Витязем»? Впервые слышуПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал слияние московского «Динамо» и подольского «Витязя».Дмитрий Чернышенко: Думаю, «Динамо» ничего не угрожаетПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал возможную ликвидацию моковского «Динамо».Властимил Петржела: Манчини приехал в «Зенит» из-за денег. Я-то знаю!Властимил Петржела: Манчини приехал в «Зенит» из-за денег. Я-то знаю!Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился в интервью «Советскому спорту» своим мнением о новом главном тренере «Зенита».«Зенит» заинтересован в покупке БелоттиСанкт-петербургский «Зенит» проявляет предметный интерес к нападающему итальянского «Торино» Андреа Белотти.Борис Михайлов: С каждым годом комплектовать сборную России будет все сложнееДвукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Борис Михайлов – о новом сезоне КХЛ и проблемах лиги.Виталий Денисов прооперирован в ГерманииЗащитник московского «Локомотива» Виталий Денисов перенес операцию на спине в Германии.Александр Тарханов: «Урал» проведет четыре сбора в СловенииГлавный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов рассказал о планах команды на межсезонье.Евгений Ловчев: Аленичева Федуну навязали болельщики, окружение и ветераныЕвгений Ловчев: Аленичева Федуну навязали болельщики, окружение и ветераныОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о возможном возвращении Дмитрия Аленичева в тульский «Арсенал».Пресс-атташе «Динамо»: В понедельник-вторник будут приняты концептуальные решенияПресс-атташе «Динамо» Михаил Кравченко прокомментировал ситуацию в клубе.Евгений Ловчев: К Аленичеву был интерес в КазахстанеОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о возможном возвращении Дмитрия Аленичева в Тулу.Юрий Семин: Вопрос о моем будущем нужно задавать Анатолию МещеряковуГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что хочет продолжить работу на посту в московском клубе.Майкон: Не хочу уходить как предательМайкон: Не хочу уходить как предательНападающий «Локомотива» рассказал о том, продлит ли контракт с клубом, лучших игроках команды, и чем ему запомнился прошедший сезон.Александр Тарханов: «Урал» приобретет трех футболистовГлавный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов рассказал о задачах команды на трансферный период.Оздоев и Дьомбер покинули «Терек»Полузащитник Магомед Оздоев и защитник Норберт Дьомбер завершили выступление в «Тереке».
Футбол
Василий Уткин: Оборона «Ювентуса» сможет разобраться с атакой «Реала»
Футбол
«Газпром» продлил контракт с «Шальке» до 2022 года
Футбол
Денис Глушаков: В игре с Новой Зеландией будет так же тяжело, как и с Мексикой, и с Португалией
Футбол
Виталий Мутко: Дзюбе сейчас надо заниматься здоровьем. У нас есть команда, будем работать
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости