Эрик Бикфалви: Очень рад, что мне удался такой удачный старт в «Урале»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о своей адаптации в команде.

– У всех нас бывают взлеты и падения. Когда-то получается забить больше, когда-то наоборот, – приводит слова Бикфалви еженедельник «Футбол». – Я очень рад, что мне удался такой удачный старт в «Урале».

Фанаты оказывают нам огромную поддержку, и это играет очень важную роль для таких небольших команд, как «Урал». Они приходят на стадион в любую погоду, даже если мы показываем не самые лучшие результаты.

В следующем году мы уже будем играть на новом стадионе, и я надеюсь, что на наши матчи будет приходить еще больше болельщиков.

– Какие различия между футболом в России и Румынии?

– В Румынии совершенно другой стиль футбола: больший акцент делается на тактике, на владении мячом. Там более агрессивный и энергозатратный футбол, в отличие от России.