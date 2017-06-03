Эрик Бикфалви: Очень рад, что мне удался такой удачный старт в «Урале»
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о своей
адаптации в команде.
– У всех нас бывают взлеты и падения. Когда-то получается забить
больше, когда-то наоборот, – приводит слова Бикфалви еженедельник «Футбол». – Я
очень рад, что мне удался такой удачный старт в «Урале».
Фанаты оказывают нам
огромную поддержку, и это играет очень важную роль для таких небольших команд,
как «Урал». Они приходят на стадион в любую погоду, даже если мы показываем не
самые лучшие результаты.
В следующем году мы уже будем играть на новом стадионе, и я
надеюсь, что на наши матчи будет приходить еще больше болельщиков.
– Какие различия между
футболом в России и Румынии?
– В Румынии совершенно другой стиль футбола: больший акцент делается на тактике, на владении мячом. Там более агрессивный и энергозатратный футбол, в отличие от России.