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«Газпром» подтвердил создание петербургского «Зенита»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Представитель компании «Газпром» в разговоре с «Советском спортом в Санкт-Петербурге» объявил о создании в Петербурге волейбольной команды «Зенит». 

- Мы создаем в Петербурге волейбольную команду, которая будет называться «Зенит». Да, в Казани уже есть волейбольный «Зенит», но вы же помните, сколько у нас было «Динамо» или «Торпедо». Ничего страшного.

Инициатива витала в воздухе. Волейбольные традиции в Петербурге очень сильные, а сильной мужской команды, которая играла бы в Суперлиге, нет. При этом волейболом «Газпром» занимается активно в целом ряде регионов, прежде всего это как раз Казань. Негоже, что в Петербурге, где и штаб-квартира «Газпрома» будет расположена, есть футбол, хоккей, баскетбол, а волейбола - нет, - отметил в разговоре с «Советским спортом в Санкт-Петербурге» Сергей Куприянов, пресс-секретарь председателя правления «Газпрома».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Петербурге создадут волейбольный «Зенит» на базе одной из команд Суперлиги. Подобным образом появился баскетбольный «Зенит», который образовали из подмосковного «Триумфа». 

В Петербурге будет новый «Зенит». Руководство клуба берется за третий вид спорта

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