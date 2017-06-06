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Экс-врач «Спартака»: Готов поднять на ноги Зобнина за 4 месяца

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Уволенный врач московского «Спартака» Лю Хюньшень изъявил желание вылечить Романа Зобнина.

Напомним, что полузащитник сборной России и «Спартака» получил травму колена и порвал крестообразные связки. На Кубке Конфедераций он участия не примет.

Вот как сам доктор Лю прокомментировал этот случай:

«Я слышал про эту травму, полученную в матче с венграми. Могу как профессионал сказать, что в случае удачной операции, восстановление по времени, может занять до полугода. Но это в случае удачной операции.

Я готов помочь Роме, и поставлю его на ноги за 4 месяца, тем более он хороший парень, мы с ним много общались, работали. Если он обратится ко мне, я помогу с удовольствием…»

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