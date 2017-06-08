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Азмун и Муса попали в команду недели FIFA 17

Источник:  SportGame.ProКомментарии

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих футболистов формируется команда, игроками которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

В 38-ю команду недели попали иранский нападающий «Ростова» Сердар Азмун, два мяча которого принесли победу в товарищеском матче против сборной Черногории (2:1), экс-форвард ЦСКА, ныне игрок «Лестера» нигериец Ахмед Муса, который оформил дубль в матче против команды Того (3:0) и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, который помог сборной Армении разгромить команду Сент-Китс (5:0).

Лучшими же в TOTW (Team Of The Week) стали чилиец из «Баварии» Артуро Видаль, Мхитарян и нападающий лондонского «Арсенала» француз Оливье Жиру.

38-я команда недели FIFA 17
38-я команда недели FIFA 17Фото: EA Sports

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