Азмун и Муса попали в команду недели FIFA 17
Источник: SportGame.ProКомментарии
Каждую неделю EA Sports выбирает
игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру.
Из этих футболистов формируется команда, игроками которой можно сыграть в FIFA
Ultimate Team.
В 38-ю команду недели попали
иранский нападающий «Ростова» Сердар Азмун, два мяча которого принесли победу в
товарищеском матче против сборной Черногории (2:1), экс-форвард ЦСКА, ныне
игрок «Лестера» нигериец Ахмед Муса, который оформил дубль в матче против
команды Того (3:0) и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, который
помог сборной Армении разгромить команду Сент-Китс (5:0).
Лучшими же в TOTW (Team Of The Week) стали чилиец из «Баварии» Артуро Видаль, Мхитарян и нападающий лондонского «Арсенала» француз Оливье Жиру.
38-я команда недели FIFA 17Фото: EA Sports
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