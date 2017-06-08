Болгарский футболист выпил пива на поле и после этого забил мяч (видео)
Источник: Лента.РуКомментарии
Защитник болгарского клуба «Верея» Иван Бандаловски выпил пива во время матча чемпионата страны с «Левски», а в компенсированное время отметился забитым мячом.
На 29-й минуте игры один из фанатов бросил на поле банку с пивом. Бандаловски поднял ее, сделал глоток и отбросил в сторону, сообщает «Лента.ру».
На 93-й минуте при
счете 1:0 в пользу «Левски» Иван сравнял счет.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически