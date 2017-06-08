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Болгарский футболист выпил пива на поле и после этого забил мяч (видео)

Источник:  Лента.РуКомментарии

Защитник болгарского клуба «Верея» Иван Бандаловски выпил пива во время матча чемпионата страны с «Левски», а в компенсированное время отметился забитым мячом.

На 29-й минуте игры один из фанатов бросил на поле банку с пивом. Бандаловски поднял ее, сделал глоток и отбросил в сторону, сообщает «Лента.ру».

На 93-й минуте при счете 1:0 в пользу «Левски» Иван сравнял счет. 

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