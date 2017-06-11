Тимофей Калачев: Никакой паники в «Ростове» нет

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился своим мнением по поводу последних перемен в донском клубе.

- Понятно, что с прошлым тренером у нас были большие успехи. Сейчас идут перемены, но в футболе так часто бывает, что тренеры и игроки уходят. Наш клуб существовал, и будет существовать дальше. Конечно, непросто, но надо идти вперед, двигаться дальше. Думаю, что в этом году у нас будет хорошая команда, коллектив. Мы сплотимся и постараемся добиваться хороших результатов.

- Вчера первый раз увиделись с новым тренером. Знакомство прошло позитивно. Услышали от Леонида Станиславовича требования. Он нам еще покажет, как видит нашу игру. Надеюсь, что нам будет комфортно работать вместе. Впереди плодородная работа, никакой паники нет, - сказал Калачев в эфире ROSTOV TV.

Напомним, что новым главным тренером «Ростова» стал Леонид Кучук. Вчера у «Ростов» начался первый летний сбор, который проходит в Австрии.



