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Константин Сарсания: Перед «Зенитом» не стоит задача возвращения Васина

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подчеркнул, что клуб не рассматривал возможность возвращения воспитанника петербургского футбола Виктора Васина.

- Мы не ставили перед собой задачу возвращать именно Виктора Васина. Не хочу ничего плохого о нем сказать, но вариант с ним не рассматривался, - заявил Сарсания.

Напомним, центральный защитник сборной России Виктор Васин защищает цвета ЦСКА. 

На этой неделе он отметился голом в товарищеском матче с командой Чили. Его точный удар головой принес россиянам ничью (1:1).



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