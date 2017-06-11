Константин Сарсания: Перед «Зенитом» не стоит задача возвращения Васина

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подчеркнул, что клуб не рассматривал возможность возвращения воспитанника петербургского футбола Виктора Васина.

- Мы не ставили перед собой задачу возвращать именно Виктора Васина. Не хочу ничего плохого о нем сказать, но вариант с ним не рассматривался, - заявил Сарсания.

Напомним, центральный защитник сборной России Виктор Васин защищает цвета ЦСКА.

На этой неделе он отметился голом в товарищеском матче с командой Чили. Его точный удар головой принес россиянам ничью (1:1).







