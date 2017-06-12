Александр Овечкин: Я просто рад за Малкина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рад тому факту, что его партнер по российской сборной Евгений Малкин в третий раз стал обладателем Кубка Стэнли.

- Я просто за него рад. Поздравить пока не успел - все-таки разница во времени, да и отмечали они, наверное. Отрадно, когда русские ребята выигрывают трофей.

Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем перед пропущенным чемпионатом мира. Какие-то болячки заживают быстрей, какие-то медленней. Посмотрим, как пойдет срок восстановления, - передает слова форварда «Кэпиталз» ТАСС.

Напомним, ранее Малкин в составе «Питтсбурга» стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В финале «пингвины» выиграли серию у «Нэшвилла» со счетом 4-2. Самым ценным игроком Кубка Стэнли был признан капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, а Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф с 28 (10+18) очками. Воспитанник магнитогорского хоккея выигрывал Кубок Стэнли в 2009 и 2016 годах.