Ибрагимович начал переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Шведский форвард Златан
Ибрагимович ведет переговоры о контракте с «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом
сообщает Yahoo! Sport.
Сообщается, что швед ведет
переговоры с представителями клуба. Скорее всего, он перейдет в команду в
следующем сезоне. О переходе, возможно, будет объявлено уже на этой неделе.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович продолжит восстанавливаться после
травмы колена в расположении «красных дьяволов», и если реабилитация будет
проходить успешно, клуб может подписать с Ибрагимовичем краткосрочное
соглашение до конца сезона-2017/18.
В
данный момент медики прогнозируют возвращение Златана на поле только в январе. Златан Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом
прошлого года на правах свободного агента. Контракт был рассчитан до конца
сезона-2016/17 с возможностью продления еще на один год.
В прошедшем сезоне
35-летний Златан Ибрагимович провел 46 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил 28
мячей при десяти голевых передачах.