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Ибрагимович начал переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Источник:  Yahoo! SportКомментарии

Шведский форвард Златан Ибрагимович ведет переговоры о контракте с «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает Yahoo! Sport.

Сообщается, что швед ведет переговоры с представителями клуба. Скорее всего, он перейдет в команду в следующем сезоне. О переходе, возможно, будет объявлено уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович продолжит восстанавливаться после травмы колена в расположении «красных дьяволов», и если реабилитация будет проходить успешно, клуб может подписать с Ибрагимовичем краткосрочное соглашение до конца сезона-2017/18.

В данный момент медики прогнозируют возвращение Златана на поле только в январе. Златан Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года на правах свободного агента. Контракт был рассчитан до конца сезона-2016/17 с возможностью продления еще на один год. 

В прошедшем сезоне 35-летний Златан Ибрагимович провел 46 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил 28 мячей при десяти голевых передачах.

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