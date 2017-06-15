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Российский боец Шаматава попал в реанимацию в тяжелом состоянии в день боя

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Российский боец ММА Гога Шаматава попал в реанимацию в день, когда должен был провести поединок против бразильца Реймисона Бруно Соузы де Оливейры. Об этом сообщил промоутер Алексей Яценко.
«Гога Шаматава ночью был доставлен реанимацию БСМП Краснодара с острейшей болью в грудной клетке. Медики предполагают быстрое развитие воспалительного процесса, который стал причиной осложнения, в результате которого воздух давит на сердце и другие внутренние органы.

Предварительно врачи ставят диагноз медиастинит, медики подтвердили угрозу жизни для бойца. Сейчас в крайне тяжелом состоянии Шаматаву готовят к транспортировке в краевой центр грудной хирургии», - приводит слова Яценко ТАСС.

25-летний Гога Шаматава провел 13 боев и одержал десять побед при трех поражениях. Его поединок должен был пройти в Краснодаре.

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