Российский боец Шаматава попал в реанимацию в тяжелом состоянии в день боя
Российский боец
ММА Гога Шаматава попал в реанимацию в день, когда должен был провести поединок
против бразильца Реймисона Бруно Соузы де Оливейры. Об этом сообщил
промоутер Алексей Яценко.
«Гога Шаматава ночью был доставлен реанимацию БСМП Краснодара с острейшей болью в грудной клетке. Медики предполагают быстрое развитие воспалительного процесса, который стал причиной осложнения, в результате которого воздух давит на сердце и другие внутренние органы.
Предварительно врачи
ставят диагноз медиастинит, медики подтвердили угрозу жизни для бойца. Сейчас в
крайне тяжелом состоянии Шаматаву готовят к транспортировке в краевой центр
грудной хирургии», - приводит слова Яценко ТАСС.
25-летний Гога Шаматава провел 13 боев и одержал десять побед при трех поражениях. Его поединок должен был пройти в Краснодаре.