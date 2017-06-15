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Андрей Коваленко: Поборемся за интересы ребят из «Динамо»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал сложную ситуацию, в которую попали игроки московского «Динамо».

– В профсоюзе состоят 21 человек из молодежной динамовской команды, 23 игрока из ВХЛ, и из московского «Динамо» - двенадцать, - перечисляет Андрей Коваленко. - Их интересы мы готовы защищать. Поборемся за ребят. А вот те, кто из профсоюза вышел, пусть решают свои вопросы сами.

Мы ведь насильно к себе никого не тащим. Да и не имеем на это право. Тот, кто рассчитывает на себя или на помощь агента – ради Бога, пусть работают сами. Желаю ему удачи.

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