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День в истории. Сегодня Константину Локтеву исполнилось бы 84 года

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня день рождения Константина Локтева, одного из самых ярких мастеров отечественного хоккея прошлого века.

Локтев вырос в столичном районе Сокольники, поэтому неудивительно, что его первым клубом стал «Спартак». В составе красно-белых он дебютировал в официальном матче будучи учеником девятого класса. Встреча прошла в Петрозаводске и юный нападающий был признан ее лучшим игроком.

Уже в следующем сезоне Локтев оказался в ЦСКА, за который выступал до 1966 года.

Наставник армейцев Анатолий Тарасов создал тройку Альметьев-Локтев-Александров, которая оставила значительный след в истории нашего и мирового хоккея.

Локтев - многократный чемпион СССР, в первенствах страны он провел более 340 матчей и забросил 213 голов.  В составе советской сборной выиграл Олимпиаду-1964, трижды побеждал на чемпионатах мира.

После игровой карьеру Локтев перешел на тренерскую работу, дорос до наставника ЦСКА, с которым выиграл чемпионаты СССР в 1975 и 1977 годах.

В 1976-77 - тренер первой сборной команды СССР. После третьего места на чемпионате мира-1977 Локтева отправили в отставку.

Умер Константин Борисович 4 ноября 1996 года. Похоронен в Москве.

В 2007 году Локтев был введен в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.

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