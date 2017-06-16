Браво не сыграет в первом матче сборной Чили на Кубке конфедераций
Голкипер сборной Чили
Клаудио Браво пропустит первый матч команды на Кубке конфедераций в России,
сообщает официальный сайт Федерации футбола Чили.
34-летний вратарь получил повреждение икроножной мышцы и не успеет вернуться в состав к игре с Камеруном.
Медобследование показало, что восстановление Браво идет успешно, однако двух дней до его полного завершения голкиперу не хватит.
Напомним, матч Камерун – Чили пройдет 18 июня на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало игры – 21:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Добавим, что команды сыграют в группе B вместе с Германией и Австралией.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Матч
Место и дата
18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция