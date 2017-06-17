Игорь Бутман: Надеюсь, что Россия не подкачает с Новой Зеландией

Российский саксафонист и посол Саранска на чемпионате мира Игорь Бутман поделился своими ожиданиями от Кубка конфедераций.

«Я очень рад и с нетерпением жду предстоящих матчей - например, игру с Новой Зеландией. Надеюсь, что россияне не подкачают. И мне выпала огромная честь выступать на церемонии открытия. Буду ли нервничать? Я уже сейчас волнуюсь, не знаю даже, смогу ли заснуть сегодня ночью. Весь мир увидит мое выступление перед началом соревнований. Многие футбольные болельщики... Так что я очень переживаю.

Я очень люблю футбол. Уже три раза ломал ногу во время игры, играю серьезно. Это замечательная игра. Я очень рад, что все эти команды приедут в Россию, что болельщики и игроки узнают мою страну. Мы любим спорт, культуру, мы очень гостеприимный народ», - приводит слова Бутмана RT.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).