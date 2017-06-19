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Самый дешевый билет на бой Мэйвезера и Макгрегора стоит больше двух тысяч долларов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

26 августа 2017 года состоится поединок между известным американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Как сообщает MMA News, самый дешевый билет на встречу спортсменов, которая состоится в Лас Вегасе, составит 2100 долларов. Самый дорогой билет - 90 тысяч.

Напомним, бой пройдет по правилам бокса на арене MGM Grand Garden либо на стадионе T-Mobile Arena.

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