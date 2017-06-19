Роман Кармазин: Уорд - молодец. Просто он очень хитрый, коварный. Он и в третьем бою обманет Ковалева

Экс-чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Роман Кармазин прокомментировал поражение Сергея Ковалева от Андре Уорда.

- Странно так в профессиональном боксе останавливать бой, ну дайте тогда добить. С другой стороны - если действительно Серега «плыл», то нужно было его сохранить. У Сереги только жизнь начинается. Всего ему наилучшего. Уорд - молодец! Он просто очень хитрый, коварный. Даже если бы бой продлился, то Уорду так и отдали бы. В первом бою Серега показал выше класс, а тут Уорд был изобретательнее и интереснее.

Насчет своего будущего Серега сам должен принимать решение. Если и будет третий бой, то только ради зарабатывания денег, потому что в третьем бою Уорд так же обманет Серегу. Ковалев однообразным был, надеялся на правый прямой и все, а там такое не проходит. Нужно снизу и сбоку поднимать, - рассказал Кармазин.

Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).