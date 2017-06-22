Моуринью считает, что «МЮ» должен отказаться от Роналду и побороться за Неймара
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает нецелесообразным приглашение нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
Как сообщает Don Balon, об этом специалист заявил руководству «красных дьяволов», отметив, что клуб должен побороться за форварда «Барселоны» Неймара.
Отметим, что последний в интервью испанским СМИ заявил, что мечтает поиграть в АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» входит в список его любимых команд. Также стоит добавить, что отец Неймара подтвердил, что «красные дьяволы» пытались приобрести его сына зимой 2015 года.
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