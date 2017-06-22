Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Видеотон
Футбол  Локомотив- : -Рудар Веленье
Футбол  Камерун- : -Австралия
Футбол  Германия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Моуринью считает, что «МЮ» должен отказаться от Роналду и побороться за Неймара

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает нецелесообразным приглашение нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Как сообщает Don Balon, об этом специалист заявил руководству «красных дьяволов», отметив, что клуб должен побороться за форварда «Барселоны» Неймара.

Отметим, что последний в интервью испанским СМИ заявил, что мечтает поиграть в АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» входит в список его любимых команд. Также стоит добавить, что отец Неймара подтвердил, что «красные дьяволы» пытались приобрести его сына зимой 2015 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ерохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛЕрохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Россия проиграла Португалии, Мексика обыграла Новую Зеландию, а Сергей Бобровский завоевал «Везина Трофи». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.«Зенит» готов заплатить 20 млн евро за игрока «Барселоны»Футбольный клуб «Зенит» нацелился на форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади, сообщает Catalunya Radio.Джузеппе Маротта: Алвес решил, что ему нужен новый опытЗащитник «Ювентуса» Даниэл Алвес, вероятнее всего, покинет команду. Об этом сообщил генеральный директор «Юве» Джузеппе Маротта.Россия уступила Португалии, Роналду готов рассчитаться по налогам, Доннарумма может остаться в «Милане». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Не видел, не знаю, не скажу. Джикия – о поражении сборной ПортугалииНе видел, не знаю, не скажу. Джикия – о поражении сборной ПортугалииЗащитник сборной России и московского «Спартака» рассказал, какого было играть против Криштиану Роналду.Руслан Нигматуллин: Сборной России как раз Роналду и не хватило!Руслан Нигматуллин: Сборной России как раз Роналду и не хватило!Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча национальной команды с Португалией (0:1).Криштиану Роналду: Трибуны на нас давили, но мы справилисьНападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком матча с Россией, сказал, что его команде удалось справиться с давлением трибун.Роналду – лучший игрок матча Россия – ПортугалияЛучшим футболистом матча Кубка конфедераций Россия – Португалия (0:1) признан форвард португальцев Криштиану Роналду. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.Роналду впервые забил гол АкинфеевуВ матче России с Португалией был забит всего один мяч, зато многое было впервые.Гол Роналду принес Португалии победу над Россией на Кубке конфедерацийГол Роналду принес Португалии победу над Россией на Кубке конфедерацийМатч второго тура группового турнира Кубка конфедераций между сборными России и Португалии завершился победой португальской команды. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу действующих чемпионов Европы.Роналду догнал Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 годуНападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду догнал форварда «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси по количеству голов за клуб и сборную в нынешнем году, сообщает «Газета.ru».Видео гола Роналду в матче Россия – ПортугалияСегодня в Москве прошел матч второго тура Кубка конфедераций между сборными России и Португалии (0:1).Андрей Червиченко: Канунников не сильнее нападающих, которые есть в «Спартаке»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился о возможном переходе нападающего «Рубина» Максима Канунникова в команду Массимо Карреры.«Ахмат» может подписать защитника сборной ВенгрииЗащитник «Видеотона» и сборной Венгрии Пауло Винисиус может в ближайшее время перейти в «Ахмат», сообщает «Спорт день за днем».Арсен Венгер: У Жиру есть качества, которые необходимы «Арсеналу»Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что форвард Оливье Жиру необходим команде.Селекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двухСелекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двухКак питерский клуб мог сэкономить 28 миллионов евро на трансфере и 4,5 миллиона евро в год на зарплате одного лишь игрока.Евгений Бушманов: Роналду – фигура, которая приковывает к себе вниманиеГлавный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил роль Криштиану Роналду в сборной Португалии.Зачем «Спартаку» Канунников? Колонка Михаила БорзыкинаЗачем «Спартаку» Канунников? Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» пытается понять логику действующего чемпиона, решившегося на этот трансфер.
Хоккей
«Джек Адамс Эворд» достался наставнику «Коламбуса» Торторелле
Хоккей
Остон Мэттьюз – лучший новичок НХЛ в сезоне-2016/17
Хоккей
Брент Бернс признан лучшим защитником НХЛ минувшего сезона
Футбол
«Зенит» готов заплатить 20 млн евро за игрока «Барселоны»
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Неймар
Неймарвсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы