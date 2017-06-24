Михаил Лихачев: Адаптация Сычева в пляжном футболе проходит с большим трудом

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал, как проходит адаптация в его виде спорта вратаря Романа Геруса и нападающего Дмитрия Сычева.

«Достаточно известный вратарь Роман Герус этим летом перешел в пляжный футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Кристалл». Ещё в прошлом году он играл в РФПЛ, поэтому думаю, что это достаточно интересный переход. Сейчас тренерский штаб сборной внимательно следит за ним. С другой стороны, не стоит забывать, что в пляжном футболе своя специфика, и переход в него из большого футбола весьма сложен.

Что касается Сычева, то он заявлен за «Локомотив», но на этап в Санкт-Петербурге Дмитрий не приезжал, так как конкуренция в его клубе крайне серьезная, и Сычев просто не прошёл в состав 12 лучших игроков. А вообще я с большой теплотой отношусь к Диме, просто пока адаптация у него проходит с трудом. Если говорить о сборной, то не может быть такого, чтобы сборной был нужен футболист, не соответствующий ее спортивному мастерству. За популярность никто не дает кубки и не платит премиальные. Чтобы начинать об этом разговор, нужно, чтобы Дима провел хотя бы один матч за свой клуб. Нужно понимать, что наш чемпионат — серьезный. И первенства такого уровня нет абсолютно нигде. Поэтому очень сложно даже пройти в основной состав своего клуба, а уж тем более сразу себя проявить», — приводят слова Лихачева «Известия».