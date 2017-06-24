Себастьен Сиани: Я считаю, что поле на стадионе «Санкт-Петербург» не такое хорошее, как в Москве

Полузащитник сборной Камеруна по футболу Себастьен Сиани сравнил качество газона на стадионах «Открытие Арена» и «Санкт-Петербург».

- Я считаю, что поле на стадионе «Санкт-Петербург» не такое хорошее, как в Москве. Возможно, все дело в том, что газон в Петербурге новый и нужно на нем еще подольше поиграть, и оно станет лучше. Но как по мне, то поле в Петербурге не очень хорошее, - передает слова Сиани «Р-Спорт».

Напомним, что сборная Камеруна провела первый матч Кубка конфедераций против команды Чили на стадионе «Открытие Арена» (0:2). Второй матч африканцы сыграли на стадионе в Санкт-Петербурге против Австралии (1:1).