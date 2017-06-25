Форвард «Порту» Депуатр стал игроком новичка АПЛ – «Хаддерсфилда»
Нападающий «Порту» Лоран Депуатр перешел в «Хаддерсфилд»,
сообщает официальный сайт английского клуба.
28-летний бельгиец подписал соглашение с клубом из графства
Уэст-Йоркшир, рассчитанное до лета 2019 года.
Сумма сделки не сообщается, но по информации авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, португальский клуб выручит от этого трансфера не менее пяти миллионов евро.
Я очень рад, что Лоран стал нашей первой покупкой в это трансферное окно. Он хороший нападающий. Выступал в чемпионате Бельгии, в Лиге чемпионов и выиграл несколько трофеев на национальном уровне. Просто отлично, что мы смогли подписать игрока такого качества», - поделился впечатлениями тренер «Хаддерсфилда» Дэвид Вагнер.
В минувшем сезоне Депуатр принял участие в 16 матчах в
составе «драконов», забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Напомним, «Хаддерсфилд» спустя 45 лет вернулся в английскую премьер-лигу, заняв в чемпионшипе пятое место.