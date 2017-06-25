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Форвард «Порту» Депуатр стал игроком новичка АПЛ – «Хаддерсфилда»

Источник:  ФК «Хаддерсфилд»Комментарии
Форвард «Порту» Депуатр стал игроком новичка АПЛ – «Хаддерсфилда»
Фото: ФК «Хаддерсфилд»

Нападающий «Порту» Лоран Депуатр перешел в «Хаддерсфилд», сообщает официальный сайт английского клуба.

28-летний бельгиец подписал соглашение с клубом из графства Уэст-Йоркшир, рассчитанное до лета 2019 года.

Сумма сделки не сообщается, но по информации авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, португальский клуб выручит от этого трансфера не менее пяти миллионов евро.

Я очень рад, что Лоран стал нашей первой покупкой в это трансферное окно. Он хороший нападающий. Выступал в чемпионате Бельгии, в Лиге чемпионов и выиграл несколько трофеев на национальном уровне. Просто отлично, что мы смогли подписать игрока такого качества», - поделился впечатлениями тренер «Хаддерсфилда» Дэвид Вагнер. 

В минувшем сезоне Депуатр принял участие в 16 матчах в составе «драконов», забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Напомним, «Хаддерсфилд» спустя 45 лет вернулся в английскую премьер-лигу, заняв в чемпионшипе пятое место.

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