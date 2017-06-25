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Игорь Лебедев: Фразу про мордобой сказал на эмоциях

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев заявил, что его слова в адрес Юрия Жиркова про «дать в морду» были сказаны на эмоциях.

«Я уверен на 100%, что за грубые ошибки игроки между собой в раздевалке разбираются. Это происходит в любом виде спорта, в любой команде. Если игрок накосячил и команда из-за этого проиграла, всегда есть какой-то игрок в команде, который может по-мужски решить эту проблему. Может быть, вчера это и было сказано немного на эмоциях, но я считаю, что команда должна выразить Юрию свое негодование по поводу его поступка», - цитирует Лебедева «Р-Спорт».

Напомним, что после матча Мексика-Россия Лебедев заявил, что Жиркову «нужно дать в морду, так как он подвел команду, получив вторую желтую карточку».

Сборная России на Кубке конфедераций-2017 обыграла команду Новой Зеландии (2:0), а потом уступила португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

Подопечные Станислава Черчесова заняли в своем квартете третье место и не смогли пробиться в полуфинал.

Матч

Мексика - Россия - 2:1 (1:1)

Голы

Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).

Состав

Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)

Предупреждения:

Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88

Удаления:

нет - Жирков, 68

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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