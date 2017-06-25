Игорь Лебедев: Фразу про мордобой сказал на эмоциях

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев заявил, что его слова в адрес Юрия Жиркова про «дать в морду» были сказаны на эмоциях.

«Я уверен на 100%, что за грубые ошибки игроки между собой в раздевалке разбираются. Это происходит в любом виде спорта, в любой команде. Если игрок накосячил и команда из-за этого проиграла, всегда есть какой-то игрок в команде, который может по-мужски решить эту проблему. Может быть, вчера это и было сказано немного на эмоциях, но я считаю, что команда должна выразить Юрию свое негодование по поводу его поступка», - цитирует Лебедева «Р-Спорт».

Напомним, что после матча Мексика-Россия Лебедев заявил, что Жиркову «нужно дать в морду, так как он подвел команду, получив вторую желтую карточку».

Сборная России на Кубке конфедераций-2017 обыграла команду Новой Зеландии (2:0), а потом уступила португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

Подопечные Станислава Черчесова заняли в своем квартете третье место и не смогли пробиться в полуфинал.