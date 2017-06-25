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Владимир Самсонов: Все игроки «Зенита» подписаны, доводим до конца переговоры с иностранцами

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор петербургского «Зенита» Владимир Самсонов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о подготовке команды к дебютному сезону в Суперлиге.

– Сколько игроков уже на контрактах?
– Процесс идет, углубляться в него не будем. В прессе уже были имена игроков – все так и есть. Остаются вопросы с иностранцами Ореолем Камехо и Маркусом Нильссоном. Доводим переговоры по ним до конца, разговоры идут на завершающей стадии.

– А сколько еще рассчитываете подписать?
– Все уже подписаны. Сейчас набираем молодых игроков.

– План подготовки к сезону есть?
– Да, команда собирается в Петербурге 18 июля. Здесь же пройдут все сборы. С 15 августа «Зенит» вместе с еще одной петербургской командой «Автомобилистом» будет играть на Мемориале Платонова.

– Тренерский штаб сформирован?
– Главным тренером будет Александр Климкин. Его помощник – Андрей Толочко, – сказал Самсонов.

Ранее сообщалось, что в состав клуба перейдут либеро Артем Зеленков («Динамо-ЛО») и Валерий Комаров («Динамо» Краснодар), связующие Павел Панков («Кузбасс») и Максим Шульгин («Урал»), доигровщики Денис Шипотько («Факел»), Евгений Сивожелез («Зенит-Казань»), Александр Болдырев («Нова»), диагональный Филипп Воронков («Енисей»), блокирующие Александр Волков («Динамо» Москва), Андрей Ащев («Зенит-Казань») и Сергей Червяков («Локомотив»).

Напомним, в сезоне 2017/2018 петербургский «Зенит» дебютирует в Суперлиге. 23 июня команду приняли в число участников чемпионата России вместо краснодарского «Динамо». Волейбольный «Зенит» создан по инициативе «Газпрома». 

ВК «Зенит» будет проводить домашние матчи на «Сибур Арене» и в Академии Платонова

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