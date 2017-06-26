Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Крылья Советов» продолжат выступать в МХЛ в сезоне-2017/18

Источник:  ХК «Крылья Советов»Комментарии

Московский хоккейный клуб «Крылья Советов» сохранит за собой место в Молодежной хоккейной лиге в следующем сезоне.

«Крылья Советов» предоставили необходимые финансовые гарантии в Молодежную Хоккейную Лигу и примут участие в сезоне 2017-18.

Сбор команды намечен на 3 июля. Подробный план предсезонной подготовки будет обнародован в течение следующей недели», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, «Крылья» вернулись в структуру российского хоккея после пятилетнего перерыва. В регулярном чемпионате МХЛ-2016/17 москвичи заняли 14-е место.

«Крылья Советов» - двукратные чемпионы Советского Союза (1957, 1974).


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вратарь «Динамо СПб» Устименко: Никак не ожидал, что меня выберут на драфте НХЛ под 80-м номеромВратарь команды МХЛ «Динамо СПб» Кирилл Устименко поделился впечатлениями от прошедшего в Чикаго драфта НХЛ, где 18-летний хоккеист был выбран под общим 80-м номером «Филадельфией»Борис Миронов: Снимаю шляпу перед игроками «Красной Армии»Главный тренер «Красной Армии» Борис Миронов» рассказал, как его команда завоевала в минувшем сезоне Кубок Харламова - главный трофей МХЛ.Воспитанник «Ак Барса» Шестопалов попробует силы в Северной АмерикеВоспитанник «Ак Барса» Михаил Шестопалов, отыгравший минувший сезон за «Ирбис», продолжит карьеру в Северной Америке, сообщает «БИЗНЕС Online».Президент «Барыса»: Очень почетно, что в десятый сезон КХЛ Неделя звезд хоккея пройдет в АстанеПрезидент «Барыса» Аскар Шопобаев прокомментировал решение КХЛ о проведении Недели звезд хоккея следующего сезона в Астане.Дмитрий Чернышенко: Жители Казахстана с особой радостью примут Неделю звезд хоккеяПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение лиги провести Неделю звезд хоккея следующего сезона в Астане.Неделя звезд хоккея пройдет в 2018 году в АстанеКХЛ определилась с местом проведения Недели звезд хоккея в следующем сезоне. Она пройдет с 10 по 14 января 2018 года в Астане и включит в себя Матч звезд ЖХЛ, Кубок вызова МХЛ и Матч звезд КХЛ, в том числе Мастер-шоу.Вячеслав Буравчиков: Надеюсь, что в будущем «Крылья Советов» возродятсяДвукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Буравчиков высказался о возрождении «Крыльев Советов».Машина времени. Что говорил форвард сборной России Никита Кучеров семь лет назадМашина времени. Что говорил форвард сборной России Никита Кучеров семь лет назадПервое интервью форварда «Тампы» Никиты Кучерова, которое он дал «Советскому споррту»в 2010 году, когда выступал в МХЛ.Фарм-клуб «Куньлуня» получит название «Куньлунь Ред Стар Кэпитал»Фарм-клуб «Куньлунь Ред Стар», который готовится выступать в ВХЛ, будет базироваться в Пекине, а не Харбине, как об этом сообщалось ранее.Главный тренер «Реактора» Соколов может возглавить «Сарыарку»Главный тренер нижнекамского «Реактора» Александр Соколов может возглавить казахстанскую «Сарыарку», сообщает «БИЗНЕС Online».Алексей Морозов: «Крылья Советов» продолжат существование, только если будет найден новый спонсорУправляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал об очередных финансовых проблемах, с которыми столкнулись московские «Крылья Советов».Игорь Есмантович: Победа в МХЛ – бальзам на душуПрезидент московского ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал победу «Красной Армии» в Кубке Харламова.Андрей Кузьменко: Теперь мечтаю выиграть Кубок ГагаринаАндрей Кузьменко: Теперь мечтаю выиграть Кубок ГагаринаИнтервью «Советскому спорту» в чемпионской раздевалке дал самый ценный игрок плей-офф Андрей Кузьменко.«Красная Армия» всех сильней«Красная Армия» всех сильнейК победе ЦСКА в регулярном чемпионате молодежная армейская команда добавила Кубок Харламова – главный трофей МХЛ.«Красная Армия» завоевала Кубок Харламова, в четвертый раз обыграв «Реактор»Московская «Красная Армия» дома взяла верх над нижнекамским «Реактором» (2:1) в четвертом матче финальной серии плей-офф МХЛ.ГОЛ ДНЯ: Шедевр в матче финальной серии Кубка Харламова (видео)Украшением хоккейного вечера, который прошел на арене ЦСКА имени Всеволода Боброва, стала первая шайба 21-летнего нападающего москвичей Семена Кошелева.«Красная Армия» разгромила «Реактор» в третьем матче финальной серии Кубка ХарламоваХоккеисты «Красной Армии» на своей площадке разгромили «Реактор» из Нижнекамска в третьем матче финальной серии Кубка Харламова со счетом 7:2.Юрий Панов вновь возглавил «Омских Ястребов»Новым главным тренером «Омских Ястребов» назначен воспитанник омского хоккея Юрий Панов.Вадим Скрипченко: Ничья не добавляет положительных эмоцийГлавный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал ничью с «Амкаром» в матче 22-го тура премьер-лиги (2:2).«Крылья Советов» могут сняться с МХЛ из-за финансовых проблем«Крылья Советов», возможно, не выступят в чемпионате МХЛ в следующем сезоне. Причина – проблемы с финансированием.
Футбол
Фонд Месси по помощи детям скрыл 10 миллионов евро дохода
Футбол
Василий Уткин: Зрителей на Кубке конфедераций меньше, чем читателей у меня в твиттере
Футбол
Агент: Предложение «Зенита» – очень интересный вариант для Каллегари
Бокс
Бой Паркер – Фьюри состоится 23 сентября в Манчестере
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
МХЛ
МХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости