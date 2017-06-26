«Крылья Советов» продолжат выступать в МХЛ в сезоне-2017/18
Источник: ХК «Крылья Советов»Комментарии
Московский хоккейный клуб «Крылья Советов» сохранит за собой место в Молодежной хоккейной лиге в следующем сезоне.
«Крылья Советов» предоставили необходимые финансовые гарантии в Молодежную Хоккейную Лигу и примут участие в сезоне 2017-18.
Сбор команды намечен на 3 июля. Подробный план предсезонной подготовки будет обнародован в течение следующей недели», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Напомним, «Крылья» вернулись в структуру российского хоккея после пятилетнего перерыва. В регулярном чемпионате МХЛ-2016/17 москвичи заняли 14-е место.
«Крылья Советов» - двукратные чемпионы Советского Союза (1957, 1974).
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