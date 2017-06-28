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ФИФА: Россия потратила на заявку на ЧМ-2018 788 миллионов рублей

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

В ФИФА опубликовали доклад, который касается заявочных кампаний на чемпионаты мира. В частности, были опубликованы данные о заявках на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.

Сообщается, что российская сторона потратила на заявку 788 миллионов рублей. 350 миллионов из них были выделены из государственного бюджета. 434 миллиона предоставили спонсоры.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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