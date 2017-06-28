ФИФА: Россия потратила на заявку на ЧМ-2018 788 миллионов рублей
Источник: ФИФА (FIFA)Комментарии
В ФИФА опубликовали доклад, который касается заявочных
кампаний на чемпионаты мира. В частности, были опубликованы данные о заявках на
чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.
Сообщается, что российская
сторона потратила на заявку 788 миллионов рублей. 350 миллионов из них были выделены
из государственного бюджета. 434 миллиона предоставили спонсоры.
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по
15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске,
Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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