Валерий Карпин: Сейчас уже нет смысла отменять лимит, этим нужно было заниматься лет восемь назад

Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин высказался о проблемах российского футбола.

– Хорошо, вот такие у нас футболисты. Дальше что? Ответьте мне. Что нужно делать? Говорю об этом уже не первый год – создайте конкуренцию, отмените лимит на легионеров. Пускай наши игроки едут в зарубежный чемпионат, если они в порядке, и зарабатывают там большие деньги. Сколько сейчас наших игроков в Европе? Вот и все. А почему? Потому что здесь хорошо, а раз дома все неплохо, тогда зачем утруждаться? Это отсутствие профессионального роста. Его и не будет, когда нет конкуренции.

Сейчас уже нет смысла отменять лимит. Почему? Потому что до чемпионата мира остался год. Этим нужно было заниматься лет восемь назад.

Можем ли мы выйти из группы? Можем. Мы могли это сделать и на Кубке конфедераций. Сборная России провела хороший матч с Мексикой. Да, было пару ошибок, но нам не создавали моментов, мы сами допустили ошибки, что и привело к такому результату, – заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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