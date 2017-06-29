Андрей Червиченко: В Эфиопии нет хоккея, в России нет футбола
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на чемпионат мира.
– У нас остались лишь товарищеские матчи, нам обещают сильных соперников, но сможет ли наша сборная за год достичь прогресса в этих условиях?
– Считаю, что наша сборная после этих матчей не прибавит. Получит по полной от условных Франции или Аргентины, унизят их пару раз, и все. Какой от этого прогресс? Я перед Кубком конфедерации говорил – в лучшем случае выиграем у Новой Зеландии, так и произошло. На чемпионате мира в лучшем случае третье место в группе займем. Это как в Эфиопии нет хоккея, так у нас нет футбола. У нас нет достойной смены, а дальше эта проблема будет только нарастать.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически