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«Националь»ный интерес. Николай Яременко о визите Марадоны

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Николай Яременко делится первыми впечатлениями от встречи с Марадоной в отеле «Националь».

В фойе столичного отеля «Националь» царило необычное возбуждение. Казалось бы, стены легендарного здания, постоянно становившегося гостеприимным приютом для многих вип-персон с мировым именем, видели и политиков, и звезд шоу-бизнеса, и спортсменов. Но приезд Марадоны – это событие особенное.

Мальчишки в шарфах общественного движения «Россия любит футбол» окружили аргентинскую легенду. Персонал отеля даже не стал пытаться навести в лобби хотя бы какую-то видимость порядка. Все грозные секьюрити словно на мгновение перенеслись в детство, вспоминая голы и прочие шедевры на поле, когда по-настоящему зажигал Диего Армандо Марадона!

И даже усталость Марадоны, который только что провел много часов в воздухе, не помешала его улыбке. Большой палец вверх! Все отлично!

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