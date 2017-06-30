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Диего Марадона: Я готов возглавить сборную России!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лучший игрок чемпионата мира 1986 года Диего Марадона, который в эти минуты дает эксклюзивное интервью «Советскому спорту», заявил о своей готовности возглавить сборную России.

– Так я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы, – сказал Марадона.

В ближайшее время читайте более подробно о пребывании в России и интервью знаменитого аргентинца.

Напомним, Марадона находится в Москве по приглашению «Советского спорта» и общественного движения «Россия любит футбол».

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