Диего Марадона: Я готов возглавить сборную России!

Лучший игрок чемпионата мира 1986 года Диего Марадона, который в эти минуты дает эксклюзивное интервью «Советскому спорту», заявил о своей готовности возглавить сборную России.

– Так я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы, – сказал Марадона.

В ближайшее время читайте более подробно о пребывании в России и интервью знаменитого аргентинца.

Напомним, Марадона находится в Москве по приглашению «Советского спорта» и общественного движения «Россия любит футбол».