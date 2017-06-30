Марадоне подарили самовар (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Звезда мирового футбола Диего Марадона дал пресс-конференцию в офисе «ВТБ Арена Парк» и получил подарки от организаторов.
После окончания пресс-конференции Диего Марадона оставил запись в книге почетных гостей «ВТБ Арены Парк», а также получил подарки от организаторов.
В качестве презентов великий футболист получил брендированный мяч, пирог с картофелем и грибами, бутылку аргентинского вина, а также самовар.
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